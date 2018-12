El rellotge de la Porta del Sol donarà les campanades a les 00.15 hores

El rellotge de la Porta del Sol es retardarà aquesta mitjanit a les 00.15 hores per donar les campanades amb el fus canari. Els últims preparatius van ser inspeccionats ahir pel president autonòmic madrileny, Ángel Garrido, i pel seu homòleg canari, Fernando Clavijo.

Una vegada el 2019 hagi arribat a la Península, és a dir, passada la mitjanit, començarà la celebració del nou any. A partir de les 00.04 hores es projectarà un vídeo a la popular façana de la Real Casa de Correus on es promocionarà tant la Comunitat de Madrid com Canàries.

«Podrem mostrar la riquesa i diversitat que ofereixen els nostres territoris, així com el patrimoni, cultura i gastronomia», va explicar ahir Fernando Clavijo durant la seva intervenció a la Porta del Sol. Així doncs, quan el famós rellotge marqui les 00.15 hores a la península Ibèrica, les agulles indicaran les 23.15 hores per a coincidir amb el fus canari, va detallar el rellotger Jesús López Terradas, que serà l'encarregat de fer aquest canvi. «En aquest interval es canvia també el so perquè si no donaria, en comptes de les 12 hores, la 1. Quan arribi a la 1.15 h, es tornarà a canviar el so», va indicar López Terradas.

Garrido es va congratular de què el rellotge de Sol, «un element que constitueix tot un símbol dels vincles que mantenen unida a la ciutadania de tot el país en l'àmbit dels costums i de la cultura popular», estigui encara més present aquest any a les Illes Canàries, i ha desitjat ser «capaços d'omplir l'any de diàleg, d'enteniment i de concòrdia» convivint «com un país unit i solidari».