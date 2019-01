La JONC celebra els 25 anys unint les dues orquestres

La Jove Orquestra Nacional de Catalunya inicia demà divendres la celebració dels 25 anys de trajectòria amb un concert d'aniversari que unirà les dues formacions –la JONC i la JONC Alevins– sota la batuta dels mestres Josep Pons i Manel Valdivieso. Pons va ser-ne el fundador l'any 1993, juntament amb Roser Trepat, i director fins el 2001, quan Valdivieso va agafar el relleu de la direcció.

«Mai hi havia hagut uns músics tan ben formats com hi ha ara», va dir ahir el mestre Pons després dels assajos del concert, on intepretaran peces d'Stravinsky, Bernstein, Toldrà i Britten. La JONC ha format un total de 2600 joves a través d'un projecte pedagògic que els ha permès tenir contacte «amb els millors instrumentistes d'orquestra del planeta», va assegurar Pons.

El concert rememorarà una de les primeres grans fites del repertori simfònic que va interpretar la JONC a mitjans dels anys 90, el Petrushka d'Ígor Stravinsky, a més del Divertimento per orquestra de Leonard Bernstein, una obra creada precisament per a un aniversari. El programa inclourà també la sardana de concert Empúries d'Eduard Toldrà, i el tercer i quart moviment de la suite Montjuïc de Benjamin Britten i Lennox Berkeley.

Per a l'ocasió, la JONC uneix les seves dues orquestres, la JONC, formada per músics de fins a 25 anys, i la JONC Alevins, amb músics de fins a 19 anys, conduïdes pels dos directors que ha tingut al llarg d'aquest quart de segle, els mestres Pons i Valdivieso. Serà un concert solidari en benefici de l'ONG Projecte Home Catalunya. Es tracta del concert número 251 de la història de la JONC, que fins a dia d'avui ha interpretat 126 programes diferents.

«Les bases que havia de ser un projecte on la formació fos el punt de mira i el principal objectiu em penso que s'han anat mantenint i complint i el focus continua sent el mateix», va dir Josep Pons. El que va ser fundador i director de la formació fins el 2001, va reivindicar la figura de Roser Trepat com a ideòloga del projecte. «Ella va convèncer l'administració i va establir aliances. M'hi va embolicar de seguida i em va deixar que pogués dissenyar l'espai artístic, però va ser gràcies a la seva empenta i decisió», va explicar Pons.



Un any d'aniversari

El concert de demà a l'Auditori donarà el tret de sortida a un any d'aniversari amb un total de cinc encontres que faran les joves orquestres. Del 15 al 22 de març faran un encontre per al Festival Emergents de l'Auditori que culminaran amb un concert d'improvisació a la Fabra Coats amb el compositor suís Fritz Hauser i el 22 de març a l'Auditori de Barcelona. El 3 d'abril tocaran al Palau de la Música i de cara a l'estiu es concentraran entre Vic i Weikersheim (Alemanya) per preparar per primera vegada una òpera, la La Bohème de Puccini.

Un dels pilars de la JONC són els encontres que realitzen periòdicament, unes trobades d'entre una i dues setmanes en què s'aprofundeix en l'estudi de l'instrument i dels repertoris proposats. «Ells tenen contacte amb els millors instrumentistes d'orquestra del planeta. Han desfilat per aquí els millors de cada ram i estil. El contacte d'aquestes figures els han ajudat no només en qüestions tècniques si no en com estar a l'escenari», va explicar Pons.