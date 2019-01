La xifra d'espectadors i la recaptació als cinemes espanyols cauen un 2%

Els espectadors i la recaptació a les sales de cinema espanyoles ha caigut un 2 per cent el 2018, segons les dades provisionals ofertes per Comscore. Així, un total de 97.700.000 persones van anar al cinema l'any passat a Espanya, on es va comptabilitzar una recaptació total de 585.700.000 d'euros. Les dues xifres suposen una caiguda respecte a les dades de 2017, després de tres anys de creixement continuat (2014, 2015 i 2016) i un any de manteniment (2017) en el qual les xifres no van patir modificacions.

El primer semestre de l'any va deixar un total de 46.200.000 espectadors, un 3,9 per cent menys respecte al primer semestre de 2017. Durant el segon semestre, el mercat va començar a recuperar-se i l'assistència a sales de cinema es va elevar a 51.400.000 espectadors, igualant, sense variacions significatives, la xifra d'espectadors aconseguida durant el segon semestre de 2017.

El 58 per cent dels espectadors van triar el cap de setmana per anar al cinema, mentre que el 42 per cent restant van visitar les sales de cinema de dilluns a dijous. Dissabte es consolida com el dia preferit pels espectadors per anar al cinema amb 23,4 milions d'espectadors. Dimecres, dia de l'espectador, és el segon dia de la setmana amb major nombre d'assistents superant els 18,8 milions d'espectadors.

El cap de setmana del 27 al 29 d'abril va ser el millor de l'any amb 11.200.000 d'euros de recaptació i 1,6 milions d'espectadors, coincidint amb l'estrena de Vengadores: Infinity War. D'altra banda, la millor obertura correspon a Jurassic World: El Reino caído amb 7,1 milions d'euros. Precisament, la cinta dirigida pel català J.A. Bayona va ser la pel·lícula més taquillera de l'any a Espanya amb 24,2 milions d'euros. El segueixen el musical Bohemian Rhapsody, amb 22,1 milions d'euros, la cinta d'animació Els increïbles 2, amb 21,1 milions d'euros; Vengadores: Infinity War amb 20,5 milions d'euros; i Campeones amb 19,1 milions d'euros.

Les 10 províncies amb un major nombre d'espectadors van ser Madrid (19,5%), Barcelona (13,7%), València (6.3%), Alacant (4.1%), Sevilla (3,74%), Màlaga (3,68%), Múrcia (3.09%), Illes Balears (2,79%), Las Palmas (2,71%) i Cadis (2,54%).



El cinema espanyol

D'altra banda, la recaptació de cinema espanyol ha aconseguit un total de 99.847.741 euros el 2018, gràcies als gairebé 17 milions d'espectadors que han acudit a veure pel·lícules nacionals aquest any. La pel·lícula espanyola que millor ha funcionat en taquilla aquest any ha estat Campeones, del director Javier Fesser, que ha aconseguit recaptar un total de 19.090.258 euros i que ha estat vista per gairebé 3,3 milions d'espectadors, seguida de Superlópez, que porta recaptats més de 9,3 milions d'euros i que ha estat vista per 1,5 milions d'espectadors i de El mejor verano de mi vida, amb una recaptació de gairebé 8 milions d'euros i més de 1,3 milions d'espectadors.

El 2017, la recaptació de cinema espanyol va arribar als 102 milions d'euros, set menys que el 2016, mentre que la quota de pantalla es va situar en el 17,1 per cent, un punt menys que l'any anterior.