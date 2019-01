Roger Waters denuncia la situació a Palestina recomanant el curt «Gaza»

Roger Waters, exmembre de la banda britànica Pink Floyd, va acomiadar l'any amb un missatge en el qual reivindica posar fi a la crua realitat que assola Palestina. En la missiva, publicada a les seves xarxes socials, el cantant i activista convida a veure el curtmetratge documental Gaza, dirigit per Carles Bover i Julio Pérez i nominat als Premis Goya 2019.

La carta de Waters, publicada a Facebook, exigeix sota el lema «Resist» acabar amb el silenci còmplice de la comunitat internacional i la impunitat d'Israel davant les múltiples vulneracions de drets humans comeses sobre la població palestina. El cantant acusa els «oligarques» de mantenir una guerra perpètua, «no per raons ideològiques, sinó per lucrar-se». «Per a ells, els nostres germans i germanes a Palestina són només un inconvenient, no són éssers humans», afirma.

«El càncer de la cobdícia que busca la riquesa i el poder s'ha reduït a zero la seva capacitat d'empatia. S'han convertit en sociòpates», continua Waters.

«Quan veuen nens morir, ja sigui a la frontera dels Estats Units i Mèxic, l'Iraq, Síria ... els importa una merda». «La gent colonitzada a tot el món ja ha estat envaïda i ocupada, Palestina està enmig de tot això, qui serà el següent?», es pregunta l'artista britànic.

Concretament, Waters es refereix a la franja de Gaza, que l'any passat va patir 865 bombardeigs, i on 295 palestins han estat assassinats i al voltant de 29.000 ferits per l'exèrcit israelià, segons United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

Per tal de donar una major visibilitat a la situació que viu Gaza, el curtmetratge està disponible en múltiples plataformes com YouTube, Facebook, el catàleg de vídeo sota demanda de Filmin i Feelmakers i a la plataforma digital de Castella-la Manxa Media CMMPLAY.

A més, des del passat 25 de desembre es pot seguir a les xarxes socials del curtmetratge (Facebook, Twitter i Instagram) tot el que va envoltar a la gravació del documental Gaza. En forma de diari de viatge, les publicacions relaten les experiències viscudes des de l'inici del viatge el 25 de desembre de 2016 fins a la sortida de la Franja de Gaza i tornada a Espanya, el 15 de gener de 2017.

En aquests comptes de xarxes es troben vídeos, fotografies i sensacions personals compartides pels directors que no apareixen en el curtmetratge, que no van tenir cabuda en el metratge final.