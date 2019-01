Joan Dausà regala als seus fans una cançó com a agraïment

El 2018 ha sigut un dels millors anys de la carrera del músic i actor Joan Dausà. Ara som gegants (2018) va ser un dels grans discs de l'any passat, un treball que ha rebut premis i elogis allà on s'ha presentat després de l'aturada des del 2015. Per agrair aquest èxit, l'artista va contribuir al fet que els seus fans tinguessin una nit de Reis més dolça. Per això, la nit del passat dissabte 5 de gener va penjar per sorpresa a totes les plataformes digitals el single Tot anirà bé.

Aquesta nova cançó de Joan Dausà convida a l'optimisme i repeteix l'equip que tants bons resultats li ha donat amb el primer senzill. «Aquí teniu Tot anirà bé. Una cançó que neix com a agraïment a la increïble gira que ens esteu fent viure. Gràcies per ser-hi sempre!» va publicar l'artista en el seu compte personal a Twitter. De seguida els seus fans van tornar-li les gràcies per la seva música, afirmant que aquesta «alegria tan immensa» i aquest «optimisme compartit» és «el millor regal de Reis». La producció ha estat capitanejada pels prestigiosos Fluren & Santos i en el videoclip, dirigit per Marc Pujolar, Dausà i els altres quatre membres del seu equip -Fluren Ferrer, Núria Maynou, Dídac Fernández i Miquel Sospedra- aprenen a ballar, de la mà de les ballarines Paula Ortega i Paola Prats, una coreografia d'Ainoa Pons. En alguns moments, fins i tot, s'atreveixen amb alguns moviments de twerking.



Un 2018 ple d'èxits

El cantautor ja ha anunciat les primeres dates de la seva nova gira al seu web, després que el 2018 hagi accedit a la primera divisió dels festivals i els principals escenaris del país actuant i exhaurint entrades a Cap Roig, Strenes, Tibidabo, Palau de la Música, Cruïlla o l'Acústica, entre d'altres.

A part dels escenaris, Joan Dausà i el seu equip també han recollit guardons, com per exemple el prestigiós premi Enderrock de la crítica al millor artista de l'any, atorgat fa poc més d'una setmana, o el premi al millor videoclip de l'any en català a la gala dels Soundie 2018 per la cançó La gran eufòria (també sota la direcció de Marc Pujolar).