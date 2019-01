L'editorial Tibidabo publicarà en anglès

L'editorial barcelonina Tibidabo s'obre al mercat dels Estats Units i sota el nom de Quick Immersions aquest mes de gener editarà la col·lecció d'assaig Una inmersión rápida en la qual s'han publicat 13 títols en llengua castellana des de 2016. A través d'una nova societat creada a Nova York, Tibidabo Publishing editarà títols en anglès orientats a «totes aquelles persones que desitgin introduir-se o aprofundir en temes actuals sobre ciència, filosofia, humanitats i ciències polítiques i socials».

Als acadèmics hispanoparlants que conformen la col·lecció, com Carles Lalueza-Fox, Carlos de la Torre, Dolors Bramon o Claudi Mans, ara s'uniran reconeguts autors nord-americans, com John Kincaid, Anne Berg, Peter Rosenblum, Ben Radcliff o Jay Smith per tractar temes d'actualitat com els drets humans, el federalisme, la felicitat o els residus globals. El primer títol que es publicarà al mercat nord-americà és De-Extinctions. A Quik Immersion de l'obra de Carles Lalueza-Fox.