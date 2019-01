La cantant Rosalía queda en cinquena posició dels premis BBC Sound 2019

La cantant catalana Rosalía ha quedat com la cinquena millor artista als premis BBC Sound 2019, tal com va donar a conèixer ahir la cadena britànica. En un article al web de la cadena pública, s'ha destacat que el flamenc mai s'havia fet un lloc als rànquings del Regne Unit i que l'artista, de 25 anys, «està canviant el flamenc lligant les seves palmes i el seu 'melisma' als sons i l'actitud del hip-hop». En el mateix article en el qual s'ha donat a conèixer la notícia, s'apunta que el 2019 «podria ser el de l'explosió de l'estrella catalana». Rosalía havia quedat entre els 10 finalistes del guardó que la cadena pública considera que tenen una carrera en ascens.

La cadena pública va començar ahir a desvelar els cinc millors artistes a Radio 1 i BBC News. En edicions anteriors, el guardó ha distingit estrelles com Haim, Sam Smith, Years&Years i Michael Kiwanuka.

Rosalía va publicar fa poc més d'un mes el seu segon àlbum, El Mal Querer (Sony Music), format per 11 cançons i que narra la història d'un «amor tòxic» i les diferents etapes, de llums i ombres, que travessa el personatge protagonista. Des de llavors, el seu nom no ha parat de sonar arreu del món, arribant a convertir-se, aquest 2019, en la primera artista catalana que actua com a cap de cartell al festival Coachella.