Desacrediten el mite de la mirada «màgica» del retrat «Mona Lisa»

En ciència, el conegut com a «efecte Mona Lisa» es refereix a la impressió que els ulls de la persona retratada en una imatge semblen seguir l'espectador quan es mouen davant de la imatge. Dos investigadors del CITEC (Clúster of Excellence Cognitive Interaction Technology) a la Universitat de Bielefeld demostren que, irònicament, aquest efecte no es produeix amb la pintura mundialment famosa de Leonardo da Vinci Mona Lisa, desacreditant una llegenda. Els investigadors presenten els resultats del seu estudi a la revista científica i-Percepcion.

«La gent és molt bona per avaluar si altres els estan observant o no. La psicologia de la percepció ho va demostrar en la dècada de 1960», diu el professor Gernot Horstmann, membre del grup de recerca en Psicologia Neuro-Cognitiva del Departament de Psicologia de la Universitat de Bielefeld i el Grup d'Excel·lència CITEC.

«Les persones poden sentir que les estan mirant des de fotografies i pintures, si la persona retratada mira cap endavant de la imatge, és a dir, amb un angle de mirada de 0 graus», explica Horstmann. «Amb una mirada lleugerament lateral, és possible que encara se senti com si ho estiguessin mirant. Això es va percebre com si la persona retratada estigués mirant la seva orella, i correspon a uns 5 graus des d'una distància de visió normal. Però a mesura que augmenta l'angle, no tindries la impressió de ser mirat».

«Curiosament, no hem de parar-nos just davant de la imatge per tenir la impressió de ser observats, encara que la persona que apareix a la imatge mira cap endavant», diu Sebastian Loth, membre del grup de recerca de Sistemes cognitius socials, que forma part de la Facultat de Tecnologia i CITEC. «Aquesta impressió sorgeix si ens col·loquem a l'esquerra o a la dreta i a diferents distàncies de la imatge. La sensació robusta de 'ser mirat' és precisament l'efecte Mona Lisa».

En la seva investigació sobre comunicació amb robots i avatars, Loth va trobar repetidament el terme «efecte Mona Lisa», encunyat en relació amb la famosa pintura a l'oli del segle XVI. «L'efecte en si és innegable i demostrable», diu Loth. «Però amb la Mona Lisa, de totes les pintures, no vam tenir aquesta impressió».

Per provar aquesta observació, Horstmann i Loth van fer que 24 participants de l'estudi miressin la Mona Lisa en una pantalla d'ordinador i avaluessin la direcció de la seva mirada. Els participants es van asseure davant del monitor. Es va col·locar un regle plegable simple entre ells i la pantalla a diverses distàncies. Els participants van indicar on es trobava la mirada de Mona Lisa amb el regle. Per provar si les característiques individuals de la cara de Mona Lisa van influir en la percepció que els espectadors tenien de la seva mirada, els investigadors van utilitzar 15 seccions diferents del retrat, des del cap fins als ulls i el nas.