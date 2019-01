«Madama Butterfly» torna al Liceu sis anys després

Madama Butterfly, l'òpera més popular de Puccini, torna al Liceu amb l'exitosa producció de Moshe Leiser i Patrice Caurier, que ja es va programar el 2006 i el 2013. S'estrena dissabte sota la batuta del mestre Giampaolo Bisanti, com a director musical, i amb dues sopranos de renom internacional: Linna Haroutounian i Ainhoa Arteta, que s'alternen en el rol principal de Cio-Cio-San. El paper del seu amant, el tinent nord-americà Pinkerton, l'encarnen els tenors Jorge de León i Rame Lahaj. La directora artística del Liceu, Christina Scheppelmann, ha definit aquesta coproducció del Liceu amb la Royal Opera House com a «elegant, clàssica i molt estètica» i ha dit que té «un fons i uns detalls molt profunds».

Després de l'èxit assolit en les seves dues visites anteriors al Liceu, aquesta reposició proposa una posada en escena que destaca per l'elegància i la senzillesa típiques de l'estètica japonesa. Un minimalisme inspirat en els espais escènics centenaris del teatre nipó que permeten cedir el centre a la tragèdia de Butterfly. «En aquesta producció el set és molt original i tot queda bastant en la mà dels cantants», assegura Rame Lahaj.

Es tracta d'una òpera «molt popular» i «és habitual reposar una producció tan exitosa com aquesta», va explicar ahir Scheppelmann, qui també va emfatitzar que «encara que sembli el mateix espectacle, no ho és». Els intèrprets han canviat, fet que «dona altres emocions i experiències», va opinar la directora artística del Liceu. «Com a públic s'ha d'anar a la funció amb una perspectiva fresca i sabent que serà diferent».



Amor incondicional

Madama Butterfly narra una història d'amor incondicional protagonitzada per una jove geisha de Nagasaki que, després de casar-se amb el tinent nord-americà Pinkerton i ser repudiada per la seva pròpia família, és abandonada també pel seu marit. Quan l'oficial retorna casat amb una altra dona occidental, reclama el fill que Cio-Cio-San ha tingut en la seva absència, fet que acabarà per trencar el cor de la protagonista i conduir-la al suïcidi.

Per a Lianna Haroutounian, el paper de Butterfly és «molt emocional i sensible» i necessita «molts colors diferents». «És una dona que a la vegada és fràgil i forta, així com profunda i naïf», va explicar la soprano armènia. Segons Haroutounian, cada funció és única i amb la mateixa dificultat, ja que cada vegada ella reviu la història. «És així com puc transmetre tota la sinceritat i ser honesta amb el públic i el meu personatge», va emfatitzar la soprano.

Per al mestre Giampaolo Bisanti, que dirigeix l'Orquestra i el Cor del Liceu després del Macbeth que va obrir la temporada 2016-17, el paper de Cio-Cio-San és l'essència al voltant de la qual gira tot: «la iconografia i tota la resta d'elements fan de planetes que giren al voltant d'aquest sol».