Mor l'actor i dramaturg Manuel Veiga als 55 anys

L'actor i dramaturg Manuel Veiga ha mort als 55 anys d'edat, segons va informar ahir l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) en una piulada, en la qual van lamentar la seva pèrdua. Veiga (Barcelona, 1964) era llicenciat en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona, i va intervenir en diverses sèries televisives com La República, Gavilanes, 23F, el día difícil del Rey, Hospital Central i El Comisario, entre d'altres.

En cinema, Veiga va treballar amb directors com José Luis Cuerda ( La educación de las hadas), Rosa Vergés ( Tic-tac) i Ventura Pons ( La rossa del bar), entre d'altres cineastes. La majoria dels seus treballs teatrals els va dur a terme al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), i va treballar sota la direcció de Sergi Belbel, Ramón Simó, Rafel Durán, Jordi Casanovas, Joan Castells, Victor Álvaro, Ricard Salvat, Jaume Melendres i Esteve Polls.

Les mostres de condol del món cultural no es van fer esperar. Un dels primers a fer-ho va ser l'exconseller de Cultura Lluís Puig, amb una piulada. El món de la dramatúrgia també s'hi va sumar al llarg del dia, amb piulades de personalitats com la cantant i actriu Lolita Flores i d'institucions com el TNC, el Teatre Lliure, l'Institut del Teatre, la Sala Beckett o la Flyhard, així com dels Premis Max de teatre espanyol.