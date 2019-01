La RAE modifica les seves definicions de «periodista» i «periodisme»

La Real Acadèmia Espanyola (RAE) ha modificat la definició de «periodista» i «periodisme» en l'última edició del seu diccionari digital, tres anys després que el periodista Ramon Salaverría enviés una petició formal a la institució en la qual considerava «improcedent» mantenir la definició, avui dia, «obsoleta».

A la primera accepció es definia aquest professional com a «persona legalment autoritzada per exercir el periodisme». La segona accepció identificava com a «periodista» els que practiquen el periodisme en un diari o en un mitjà audiovisual, excloent tant els que l'exerceixen en mitjans digitals com els periodistes freelance que el practiquen de manera autònoma. Aquest canvi també va ser sol·licitat per Salaverría.

Després d'aquesta actualització, la RAE defineix el periodista com la «persona que es dedica al periodisme (activitat professional)», i el periodisme com l'«activitat professional que consisteix en l'obtenció, tractament, interpretació i difusió d'informacions a través de qualsevol mitjà escrit, oral, visual o gràfic», i els «estudis o carrera de periodisme».

«Qui és periodista? Obvi: tota persona que es dedica al periodisme. Amb aquesta rotunda simplicitat ha resolt, per fi, redefinir el terme la Reial Acadèmia Espanyola, en una de les 2.451 modificacions al Diccionari de la Llengua Espanyola que acaba de divulgar», ha destacat el professor en una publicació al seu bloc.

Per a Ramon Salaverría, l'anterior definició de periodista era un autèntic «despropòsit».