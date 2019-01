El 80% dels homes i el 55% de les dones seran obesos a Espanya l'any 2030

El 80% dels homes i el 55% de les dones presentarà obesitat o sobrepès en l'any 2030 a Espanya, segons un estudi elaborat per investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM). L'estudi, que publica la Revista Espanyola de Cardiologia, estima que l'any 2016 hi havia a Espanya uns 24 milions de persones adultes amb excés de pes, un 70% dels homes i el 50% de les dones de més de 16 anys. Davant aquestes dades, la investigació avisa que, si es manté la tendència actual, l'any 2030 aquesta xifra s'incrementarà en uns 3 milions de persones.

L'estudi també indica que si el 2016 el sobrecost directe per al sistema sanitari per atendre els problemes de salut derivats del sobrepès va ser de 1.950 milions d'euros, si es manté la tendència poden arribar a superar els 3.000 milions en els pròxims 12 anys.

El treball ha estat elaborat a partir de mig centenar d'articles que analitzen dades de més de 300.000 persones, la qual cosa ha permès als investigadors seguir l'evolució de la prevalença del sobrepès i l'obesitat a Espanya entre els anys 1987 i 2014 i fer estimacions fins al 2030.

Segons l'estudi, el 2016 hi havia a Espanya 24 milions de casos d'excés de pes: el 70% dels homes i la meitat de les dones en edat adulta, 3 milions de persones més que una dècada abans. Si es manté aquesta tendència, els investigadors preveuen que aquesta xifra superarà els 27 milions de persones el 2030, afectant el 80% dels homes i el 55% de les dones d'aquesta franja d'edat.

Unes dades que, segons Álvaro Hernáez, primer signant del treball, «estan en la línia del que està passant a Europa, una línia de moderat creixement de la prevalença de l'excés de pes a la població adulta». Els investigadors han calculat que entre 1987 i 2014 es va produir un increment anual del sobrepès del 0,28% en homes i del 0,10% en dones, i de l'obesitat del 0,50% en homes i del 0,25% en dones.



Índex de massa corporal

L'excés de pes es mesura a partir de l'índex de massa corporal (IMC, el pes en quilos dividit pel quadrat de la talla en metres). Entre un índex 25 i 30 es considera sobrepès i, a partir de 30, obesitat. «Es tracta de persones que tenen més possibilitats d'incrementar la despesa sanitària a causa de les comorbilitats que pateixen, com malalties cardiovasculars, diabetis o càncer, associades al sobrepès i a l'obesitat», ha destacat Álvaro Hernáez.

Segons la feina, el 2016 el sobrecost directe respecte al 2006 es va incrementar en 524 milions per arribar als 1.950 milions. Aquesta xifra és el 2% del pressupost en sanitat d'Espanya el 2015 (95.722 milions d'euros) i el 7% del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (més de 28.000 milions). «I si es manté l'increment de casos, continuarà creixent en 440 milions cada any, per superar els 3.000 milions en l'any 2030», han advertit els investigadors.

L'investigador principal de l'estudi i director del Programa d'Epidemiologia i Salut Pública de l'IMIM, Jaume Marrugat, ha conclòs que l'estudi «il·lustra, amb poc marge d'error, la importància d'iniciar com més aviat millor, el màxim esforç a revertir i prevenir futures recurrències de la creixent epidèmia de sobrepès i obesitat en la nostra societat. És l'única manera de reduir els enormes costos socials, sanitaris i econòmics que emergiran els anys vinents».