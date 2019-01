Lauren Sánchez, la periodista darrera del divorci de Jeff Bezos

El conseller delegat d'Amazon, Jeff Bezos, que ha anunciat el seu divorci, va mantenir una relació en secret amb la presentadora del programa matinal de la cadena Fox a Los Angeles, Lauren Sánchez, segons diversos mitjans de comunicació dels EUA. Bezos -considerat la persona més rica del món amb una fortuna estimada de prop 119.234.000 d'euros, i també és el propietari del diari "The Washington Post" - i la seva esposa MacKenzie van anunciar que es divorcien després de 25 anys de matrimoni. Pel que sembla, l'empresari i la presentadora van estar sortint durant els últims vuit mesos. Sánchez, que va treballar com a conductora del programa matinal "Good Day L.A." a la cadena Fox, està actualment casada amb Patrick Whitesell, un dels agents més importants de Hollywood i que s'encarrega de les contractacions d'actors com Matt Damon, Christian Bale i Kevin Costner.