Tot a punt per als Premis Capital de la Sardana

Premis dia de la sardana



BASES PER A L'ATORGAMENT DELS PREMIS CAPITAL DE LA SARDANA 2018

Els Premis Capital de la Sardana, atorgats per la Confederació Sardanista de Catalunya són un reconeixement a persones i entitats que han desenvolupat una tasca de conreu, difusió i enaltiment de la sardana i la dansa tradicional.

Hi ha dues modalitats de guardons:



Medalles al Mèrit

? Sardanista, per a persones o entitats que s'han distingit per una trajectòria rellevant i continuada en la divulgació i promoció de la sardana. ? Musical, per a persones o entitats que s'han distingit per una trajectòria rellevant i continuada en la divulgació i promoció o composició de música per a cobla.

? De la Dansa Catalana, per a persones o entitats que s'han distingit per una trajectòria rellevant i continuada en la divulgació i promoció de la dansa tradicional i popular catalana.



Premis Capital de la Sardana

? A la Dedicació, per a persones en àmbits generals que han desenvolupat una feina constant a favor de la sardana o la dansa.

? A la Continuïtat, per a entitats, concursos o aplecs adscrits a les comissions d'aplecs que celebren 50, 75, 100, 125 anys. Els mereixedors d'aquests guardons cal que comuniquin aquestes propostes a la Confederació Sardanista de Catalunya dins del termini establert.

? Als Mitjans Audiovisuals, per a edicions discogràfiques, premsa, ràdio, televisió, produccions cinematogràfiques, xarxes socials.

? A Iniciatives Renovadores, per a persones o entitats que s'han distingit per portar a terme propostes innovadores en el camp de la sardana o la dansa.

? A Estudis Sardanistes, per a persones o entitats que s'han distingit per realitzar publicacions, investigacions, etc. en el camp de la sardana o la dansa.



Presentació

de propostes



Totes les entitats adscrites a les diverses federacions atorgants poden presentar les propostes degudament documentades per correu electrònic a info@confsardanista.cat o bé per correu postal a la Confederació Sardanista de Catalunya, carrer Pou de la Figuera, 15, 08003 Barcelona.

La data límit de recepció de les propostes és el 24 de febrer de 2019.

La Comissió Capital de la Sardana, després d'estudiar i comprovar les dades, decidirà entre les sol·licituds presentades les persones i entitats a les quals s'atorgaran els guardons.

Per qüestions d'incompatibilitat ètica, no s'acceptaran propostes de persones que formin part de la Comissió Organitzadora.

Les persones i entitats elegides es donaran a conèixer el 16 de març de 2019 en l'acte institucional de la proclamació de Perpinyà, Capital de la Sardana 2019.

El lliurament dels guardons tindrà lloc a Perpinyà en un acte en el qual també hi haurà un concert de música per a cobla, es farà la presentació de Sant Feliu de Guíxols com a Capital de la Sardana 2020 i es nomenarà la Capital de la Sardana 2022.



Balaguer, capital

de la sardana 2021



S'ha donat a conèixer una nova capitalitat, la del 2021, que serà per a la ciutat de Balaguer. El seu alcalde, Joan Ignasi Vidal, ha enviat un missatge de suport als presos polítics i als exiliats, que tenien reservada tota la primera fila del teatre. «Estic convençut que el 2021 hi serem tots i lluitarem per tenir l'espasa ben alta», ha dit Vidal.

Les poblacions Capital de la Sardana precedents a la capitalitat enguany de Montblanc han estat Arenys de Munt (2013), Barcelona (2014), Calella (2015), Mollerussa (2016) i Figueres (2017). Sant Feliu de Guíxols ho serà el 2020. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Montblanc, Jordi Albalat, ha afirmat: «Estem molt contents de la bona acollida popular i de la repercussió que està tenint aquest any de capitalitat i, avui especialment, que Montblanc sigui el centre del món sardanista».

La capitalitat de la sardana de Montblanc finalitzarà el març del 2019, quan Perpinyà en prendrà el relleu. La ciutat nord-catalana ha presentat a Montblanc el vídeo promocional, i la seva tinent d'alcalde, Danielle Pagès, ha assegurat: «La sardana són les nostres arrels. Si la llengua es perd, l'única defensa per ser català és ballar la nostra dansa.

Es presentà la Guia Sardanista amb la seva 18a edició i està editada per la Confederació Sardanista de Catalunya, amb una tirada de 15.000 exemplars. S'hi recull la informació més rellevant del món sardanista, com ara els 160 aplecs de sardanes, 5 més que l'any passat, que se celebraran a Catalunya, Andorra i la Catalunya Nord el 2019. També es constata un creixement en el nombre de concursos de colles de sardana esportiva, i se'n celebraran 55; així com 4 concursos individuals de sardanes revesses. La Guia Sardanista també inclou un llistat ordenat per territoris amb altres actes d'interès com ballades, concerts, diades del soci o informació sobre les 50 cobles en actiu. Malgrat tot, s'hi recull només una petita part dels més de 3.000 esdeveniments sardanistes que se celebren cada any, i que es poden consultar a l'agenda de www.portalsardanista.cat



La Sardana, a Youtube



La Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya (UCS) ha creat una pàgina pròpia a Youtube. D'aquesta manera, entra amb un canal propi i oficial a la xarxa social de continguts de vídeo més important.

L'objectiu és difondre vídeos d'alguns concursos i d'altres esdeveniments destacats de la UCS, com pot ser la Copa Catalunya. Per això, els vídeos inicials són algunes de les sardanes de competició de la Final de Punts Lliures que es va celebrar a Montblanc. Aquest esdeveniment es va organitzar a Montblanc en el marc de la seva capitalitat sardanista. Va permetre-hi veure l'actuació de les colles de sardana esportiva en la modalitat més espectacular.

La voluntat és actualitzar el canal sovint, però sense una periodicitat fixa. Per això es compta també amb la possibilitat de rebre gravacions d'altres càmeres autoritzats. El criteri principal per pujar-hi vídeos serà la qualitat de la gravació, entre d'altres que aniran perfilant.

La UCS anunciarà la incorporació de nous vídeos a aquest canal de Youtube propi a través de les seves xarxes socials. Ara mateix té perfil a Facebook i Twitter. Però qualsevol persona es pot subscriure al canal a través del botó corresponent que hi ha a dalt a la dreta. Així estarà informada al moment cada cop que s'hi carregui un nou contingut.

La UCS és l'entitat federativa que aplega les colles de sardana esportiva que competeixen cada any als concursos de sardanes. És l'encarregada d'organitzar el Campionat de Catalunya de la modalitat de Lluïment, de Punts Lliures i de Revesses per colla, així com del Campionat de Catalunya Individual de Revesses.

Beca Josep M. Bernat



Ell Jurat de la Beca Josep Maria Bernat ha atorgat el guardó, després de l'audició privada dels 4 finalistes al jove Roc Tàpia i Castellà, de 17 anys, i intèrpret de fiscorn.

En veritat, Roc Tàpia té com a 1r instrument el saxo, al Conservatori Municipal de Música de Manresa, i com a 2n, el fiscorn. L'ha estudiat durant 3 anys i ara fa pocs mesos que ha començat amb el trombó de vares. I és que la seva vida està lligada al món de la cobla. Actua amb la Vila d'Olesa i la Súria.

Per a Roc Tàpia «és un honor haver guanyat aquesta Beca perquè vaig saber que s'hi van presentar més de 40 aspirants, i els altres finalistes tenien un nivell molt alt, ho van fer molt bé». Per arribar a aquesta final, va haver d'enviar una gravació, acompanyat al piano de l'obra obligatòria: Thème de concours, de Robert Clerisse. I a la prova definitiva s'hi ha presentat amb Romance, de Jorgensen. Qui el va impulsar a participar a la Beca va ser el seu professor de fiscorn, que també ho és de trompeta, Joan Arnau.

El proper mes de gener se celebrarà el concert de Reis al Teatre Armengol de Bellpuig perquè pugui demostrar la seva habilitat, acompanyat de la cobla local.

La Beca atorga 2.500 ? i el Jurat ha descartat atorgar cap accèssit. Els membres d'aquest Jurat han sigut Josep Maria Serracant, compositor i president de Músics per la Cobla; Jesús Ventura, compositor i director; Jordi Molina, compositor i professor de tenora i Salvador Parés, professor de tible. L'Associació Músics per la Cobla convoca aquesta Beca amb el suport de l'Ajuntament de Bellpuig i la Diputació de Lleida.