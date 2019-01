Identifiquen un fàrmac capaç de frenar la formació de metàstasi del càncer

Científics de la Universitat i de l'Hospital Universitari de Basilea, a Suïssa, han identificat un fàrmac que tindria la capacitat d'evitar la formació de metàstasi. L'estudi ha estat publicat aquesta setmana per la revista científica Cell. Més del 90% de les morts relacionades amb el càncer estan relacionades amb la formació de metàstasi, fet que fa que molts pacients es considerin incurables.

L'equip dirigit per Nicola Aceto, del Departament de Biomedicina d'aquesta universitat suïssa, hauria trobat un medicament que suprimeix la propagació de les cèl·lules canceroses malignes i la seva capacitat de sembrar metàstasi per la resta d'òrgans.

Les cèl·lules tumorals circulants, conegudes com a CTC, són cèl·lules canceroses que abandonen un tumor primari i s'introdueixen en el torrent sanguini, en el seu camí cap a la «sembra» de metàstasi a distància. Aquestes CTC es poden trobar a la sang de pacients com a cèl·lules individuals o grups de cèl·lules.

L'equip d'investigadors suïssos, format per biòlegs moleculars, biòlegs computacionals i clínics, ha descobert que la formació de grups de CTC condueix a canvis epigenètics clau que faciliten la sembra de metàstasi.

Aquests canvis permeten a aquests grupuscles de cèl·lules imitar algunes propietats de les cèl·lules mare embrionàries, inclosa la seva capacitat per proliferar i retenir les capacitats de formació de teixits. Els científics també han demostrat que aquests canvis epigenètics són completament reversibles després de la dissociació dels grups de CTC.

En la seva recerca d'una substància que suprimeixi definitivament el desenvolupament de la metàstasi, els investigadors van provar 2.486 compostos diferents aprovats per l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units que estaven sent utilitzats per a un altre tipus d'indicacions.

En aquesta recerca, els científics van aconseguir trobar un seguit d'inhibidors amb la capacitat inesperada de dissociar els grups de CTC derivats del pacient. La dissociació basada en el fàrmac de grups de CTC en les cèl·lules individuals també va donar lloc a una remodelació epigenètica i va impedir la formació de noves metàstasis, el que seria un pas important en la lluita contra el càncer.

«Busquem identificar medicaments que no matin les cèl·lules canceroses, sinó que simplement les dissociïn», ha explicat l'investigador Nicola Aceto.