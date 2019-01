El bisbe de Vic demana suports per fomentar la natalitat

El bisbe vigatà Romà Casanova va detallar ahir en la seva carta dominical que «l'hivern demogràfic, tantes vegades anunciat, és una realitat entre nosaltres» i va advertir que «la baixa natalitat, amb tendència creixent des de fa massa anys, parla d'un país en envelliment progressiu». És per això que demana suports per fomentar la natalitat i les famílies nombroses. Casanova va alertar que «avancem cap a una societat envellida, amb més avis que nens. I això no parla de futur». «La riquesa més gran d'un poble són els seus fills», subratllava el prelat, que va reconèixer que «els condicionaments socials no sempre ajuden les famílies a afrontar el repte de la fecunditat amb generositat». En aquest sentit, va reclamar com «una mesura necessària» suports «a la natalitat, i, en concret, a les famílies nombroses, que posin les persones i les famílies al centre de l'atenció dels servidors públics».

Monsenyor Casanova va fer una crida «a la fecunditat en l'amor matrimonial» i va defensar que un «sí a la vida és un sí al futur, a l'esperança, a la nostra terra i a la nostra cultura».