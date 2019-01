L'Antàrtida perd sis vegades més massa de gel anualment que fa 40 anys

L'Antàrtida va experimentar un augment de sis vegades en la pèrdua anual de massa de gel entre 1979 i 2017, segons un estudi publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences. Els glaciòlegs de la Universitat de Califòrnia, el Laboratori de Propulsió a Raig (JPL) de la NASA i la Universitat Utrecht també van trobar que la fusió accelerada va fer que els nivells globals de la mar augmentessin més de 1,27 centímetres durant aquest temps. «A mesura que la capa de gel es va fonent, esperem un augment de diversos metres del nivell del mar en els propers segles», ha explicar l'autor principal de l'estudi, Eric Rignot.