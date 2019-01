La pel·lícula «Roma» també arrasa en els Critics' Choice Awards

Roma, la pel·lícula d'Alfonso Cuarón que torna la vista enrere a la seva infància a Mèxic, ha estat la gran vencedora dels Critics' Choice Awards amb un total de quatre premis. La cinta produïda per Netflix es va endur la matinada de diumenge a dilluns els premis a la millor pel·lícula, millor pel·lícula de parla no anglesa, millor director i millor fotografia.

Christian Bale va rebre el premi en la categoria de millor actor i millor actor de comèdia per la seva interpretació del polític Dick Cheney en el biopic El vicio del poder. En la categoria de millor actriu, Glenn Close per La buena esposa i la cantant Lady Gaga per Ha nacido una estrella van protagonitzar un curiós empat.

Per la seva banda, The Favourite de Yorgos Lanthimos, que liderava les nominacions amb 14 candidatures, finalment, tan sols ha estat premiada amb dos guardons en les categories de millor repartiment i millor actriu en comèdia per Olivia Colman.

La seguien, en nombre de nominacions, el film de superherois Black Panther amb 12 candidatures i que es va endur els premis al millor disseny de vestuari i millors efectes especials i First Man, amb 10. La pel·lícula, centrada en la figura de l'astronauta Neil Armstrong, es va quedar amb un únic premi, el de millor música.

Regina King, per El blues de Beale Street es va endur el premi a millor actriu de repartiment, mentre Mahershala Ali, per Green Book, es va quedar el guardó en la de millor actor de repartiment.