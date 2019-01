Troben substàncies cancerígenes en el 90% dels tiquets de compra

El 90 per cent dels tiquets de compra o rebuts, aquells en els quals la tinta s'esborra amb el pas del temps perquè estan elaborats amb l'anomenat «paper tèrmic», contenen bisfenol-A (BPA), un conegut disruptor endocrí que altera l'equilibri hormonal de les persones exposades i condueix a malalties de caràcter hormonal com malformacions genitourinàries, infertilitat, obesitat i càncer en òrgans dependents de les hormones, com el de mama.

Aquesta és la conclusió d'un estudi liderat per la Universitat de Granada (UGR), en el qual participen investigadors d'altres centres de la ciutat andalusa i també de París i Rio de Janeiro (Brasil).

L'exposició inadvertida de la població general al bisfenol-A fa temps que preocupa als científics. «Podem reconèixer aquest tipus de paper perquè, si acostem una font de calor, per exemple, un llumí, s'ennegreix de forma instantània», explica el catedràtic de Medicina de la UGR Nicolás Olea.

Des de fa uns anys, la indústria ha buscat alternatives per a la substitució progressiva del BPA en moltes de les seves aplicacions, com és el cas del paper tèrmic emprat en els tiquets i rebuts. Una d'aquestes opcions és la substitució pel bisfenol-S (BPS) que té una estructura molecular similar al BPA, però amb la introducció d'un àtom de sofre (S) en lloc d'un carboni (C) en la seva fórmula.

A l'article, publicat a la revista Environmental Research, els investigadors han analitzat la presència tant de BPA com de BPS en els rebuts de paper tèrmic que fem servir en el nostre dia a dia, així com l'activitat hormonal dels extractes d'aquests rebuts.

Per a l'estudi, els investigadors van estudiar 112 rebuts de paper tèrmic procedents del Brasil, Espanya i França. «Per a l'usuari són fàcils d'identificar, ja que es tracta d'aquests rebuts que perden la lletra impresa amb el pas del temps i quan vas a tornar els pantalons que et vas comprar, el dependent et diu que no es veu res», explica Olea. «Moltes vegades l'únic que trobes és una fina pols blanca que es desprèn en treure'ls de la cartera o del moneder. El BPA és, precisament, aquesta pols blanca que et taca els dits».

Més del 90% dels rebuts analitzats del Brasil i Espanya tenen BPA i l'activitat biològica de caràcter hormonal anti-androgènica és present en tots ells. No obstant això, només la meitat dels rebuts de França tenen BPA, el que confirma que el Govern francès va prendre mesures des del 2014 per a la reducció de la substància.