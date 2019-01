La Xina aconsegueix per primer cop que una llavor de cotó broti a la Lluna

Una llavor de cotó, portada a la Lluna per la sonda xinesa Chang'i-4, ha estat la primera a brotar en el satèl·lit natural de la Terra, segons han confirmat els científics a bord de la missió. Després de realitzar el primer aterratge a la cara oculta de la Lluna, la missió Chang'i-4 de la Xina s'ha convertit també en pionera en el primer miniexperiment de biosfera a la Lluna, informa Xinhua. Les imatges enviades per la sonda van mostrar que un brot de cotó havia crescut bé, encara que no es van trobar altres plantes creixent.

La sonda Chang'i-4 va transportar en un contenidor segellat llavors de cotó, colza, patata i arabidopsis, així com ous de mosca de la fruita i alguns llevats, per formar una minibiosfera simple, segons detallen des de l'equip liderat per científics de la Universitat de Chongqing. Un dels objectius de la missió és recrear un petit ecosistema per estudiar el desenvolupament d'aquests organismes en les hostils condicions de la superfície lunar, exposada a alts nivells de radiació, a una gravetat molt menor que la de la Terra i a bruscos canvis de temperatura.

Les plantes generarien oxigen i aliment perquè altres éssers vius en «consumeixin». La Drosophila melanogasters, com a consumidors, i el llevat, com a descomponedors, generarien diòxid de carboni en consumir oxigen per a la fotosíntesi de les plantes. A més, el llevat pot descompondre els residus de plantes i Drosophila melanogasters i créixer, i també pot servir com a aliment de Drosophila melanogasters. Amb aquest cercle, es forma una biosfera en miniatura composta per productors, consumidors i descomponedors.

El brot de cotó que ha crescut amb èxit suposa tota una fita perquè el medi ambient del satèl·lit és incompatible amb la vida: les temperatures sobre la superfície poden superar els 100 º C pel dia i baixar als 100 negatius a la nit, a més de rebre més radiació solar i de presentar menys gravetat que a la Terra.

Chang'i-4, batejada en honor a la deessa xinesa de la Lluna, i el tot terreny robòtic que la va acompanyar, estan explorant la conca Atkin, un dels cràters més grans del sistema solar.