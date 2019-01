Les persones amb TDAH són 8 cops més propenses a consumir cànnabis

Les persones amb Trastorn de Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) són 7,9 vegades més propenses a consumir cànnabis al llarg de la seva vida, segons un estudi efectuat a 85.000 persones i liderat per l'equip de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions de l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El treball, que publica la revista Molecular Psychiatry, s'ha elaborat amb la col·laboració de diversos grups d'investigació europeus i americans en el marc del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Menta i ha estat premiat al congrés anual de l'European Network of Hyperactivity Disorder sobre TDAH.

L'investigador principal, Josep Antoni Ramos Quiroga, va explicar ahir que «només tenint en compte els factors genètics, un pacient amb TDAH és 8 vegades més propens al consum de marihuana, per això un bon tractament de la patologia redueix el risc d'addicció a les drogues i de criminalitat associat al TDAH». Així, el 45% dels adults amb TDAH consumeixen cannabis, però fins ara es desconeixien els factors que determinen aquesta relació.

Una de les investigadores, Marta Ribasés, va indicar que els resultats de la investigació «poden ajudar a la detecció precoç del TDAH, que és fonamental per prevenir posteriorment el consum de marihuana, a més d'obrir noves vies d'estudi per al tractament de diversos trastorns psiquiàtrics». La doctora Vanesa Richarte va considerar que el diagnòstic del TDAH en la infància és essencial, «perquè en tractar els símptomes hi ha menys probabilitat que consumeixi drogues en l'adolescència, ja que els que pateixen dèficit d'atenció comencen el consum de drogues als 12 anys, molt abans que la població general».

A més, Ramos Quiroga va destacar el paper de l'educació, ja que «en adolescents el consum d'alcohol, tabac i cànnabis està normalitzat» i els joves «no són conscients dels efectes nocius que tenen, que a més empitjoren els símptomes del TDAH com la inestabilitat emocional, l'atenció o la impulsivitat».

Els doctors van recalcar la importància de la prevenció, començant des de la infància amb diferents estratègies: des de la psicologia, explicant als pares i als nens la seva condició, incloent l'adaptació per part dels col·legis i, segons la severitat de la malaltia, receptant medicació.

Denís, un pacient que va participar en l'estudi, va explicar que va començar a consumir drogues als 13 anys però no va ser fins als 21 quan se li va diagnosticar TDAH. «Això va suposar tranquil·litat per a mi i la meva família perquè vam veure que hi havia una explicació per a tots els problemes personals, educatius i socials que he tingut en la meva vida», va explicar.

El TDAH apareix en la infància, però tot i així hi ha adults que no saben que pateixen aquest transtorn, per això aquest descobriment facilitarà el seu diagnòstic, va afegir Ramos Quiroga.