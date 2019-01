Una fuga de dades deixa al descobert 773 milions de comptes de correu

Més de 21 milions de contrasenyes úniques i prop de 773 milions d'adreces de correu electrònic han quedat al descobert a través d'un llistat anomenat «col·lecció número u» que s'ha publicat en fòrums de pirates informàtics. L'expert en seguretat web Troy Hunt ha advertit al seu bloc que un total de 772.904.991 comptes de correu electrònic s'han vist afectats per la filtració de dades, en què han quedat exposades prop de 2.700 milions de dades relatives a aquests comptes.

Aquesta fugida de dades la formen un conjunt d'adreces de correu electrònic i contrasenyes que sumen més de 1.160 milions de combinacions possibles entre aquestes dades. Els comptes que han estat afectats per la filtració dels pirates informàtics s'han afegit a la pàgina web Have I Been Pwned (HIBP), que recull les principals fugues de dades.