La sonda Juno fotografia dues tempestes massives en l´últim vol a Júpiter

Dues tempestes massives en l'últim sobrevol de Júpiter realitzat per la nau Juno. Aquesta imatge del turbulent hemisferi sud del planeta més gran del sistema solar va ser capturada per la sonda espacial Juno de la NASA quan va realitzar el seu últim vol proper al planeta gegant de gas el 21 de desembre de 2018. Aquesta nova perspectiva captura la notable Gran Taca Vermella, així com una tempesta massiva anomenada Oval BA. La tempesta va aconseguir la seva grandària actual quan tres punts més petits van topar i es van fusionar l'any 2000.