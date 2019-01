Troben vida en un llac enterrat a un quilòmetre de profunditat de l'Antàrtida

Un equip d'investigadors nord-americans ha trobat vida a les aigües del llac Mercer, el més profund i fins ara inexplorat de l'Antàrtida. Malgrat trobar-se enterrat sota una enorme capa de gel d'un quilòmetre de gruix, amb una pressió elevada, absència total de llum solar i una temperatura de mig grau sota zero, els investigadors han identificat fins a 10.000 cèl·lules de bacteris per cada mil·lilitre d'aigua. L'estudi s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature.

Les condicions per a l'existència de vida en aquest indret són molt hostils, similars, segons ha explicat l'equip d'investigadors de la missió, coneguda com a SALSA (per les seves sigles en anglès) i finançada per la Fundació Nacional de Ciència dels Estats Units, a les que es poden trobar en els llacs existents al planeta Mart o els oceans existents sota la superfície de les llunes de Júpiter i de Saturn. Per aquest motiu, el descobriment podria ajudar a conèixer les condicions en les quals es pot generar vida en altres mons.

Mercer forma part d'una xarxa formada per uns 300 llacs subglacials de l'Antàrtida i fins al moment havia estat inexplorat. Fins ara, només s'havia pogut veure, de fet, de forma indirecta, utilitzant radars capaços de penetrar en el gel, així com altres tècniques de sensor remotes, atès que les condicions per accedir-hi són complicades.

Arribar fins a les aigües del llac no ha estat senzill: els científics han hagut de treure gairebé 30 tones de gel utilitzant una màquina perforadora. Finalment, el passat 27 de desembre, van aconseguir arribar a la superfície del llac i extreure 60 litres d'aigua així com sediments del llac, amb l'objectiu d'analitzar-los. Va ser allà on van trobar restes de crustacis, petits invertebrats anomenats tardígrads o ossos d'aigua, així com plantes i fongs. El descobriment va sorprendre els científics, que no s'esperaven trobar res més complex que microbis unicel·lulars.