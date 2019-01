El fugaç homenatge del Bòlit Pou Rodó a Madeleine Spierer amb l'exposició «El cosmos i la gruta»

L'artista Madeleine Spierer va néixer a Trieste (Itàlia) l'any 1926 i, després d'una itinerància de llargs viatges per nombrosos països, el 2014, als 88 anys d'edat, va acceptar la proposta d'instal·lar-se a la Bisbal d'Empordà per desenvolupar una creació de grans dimensions que no podia portar a terme a Ginebra, on tenia la residència habitual.

El Bòlit de Girona ha volgut retre homenatge a aquesta veterana i alhora nova artista a les terres gironines amb l'estrena del documental El cosmos i la gruta, bàsicament una entrevista amb ella, en un acte organitzat per Gresol Art, que es va dur a terme ahir a la seu del Pou Rodó del centre d'art contemporani, amb l'assistència de l'homenatjada.

El documental s'acompanya de l'exposició d'unes poques teles que només es podran veure avui, ja que el Pou Rodó es concentra en el muntatge de l'exposició d'Isaki Lacuesta.

Madeleine, que als 92 anys ha patit tres atacs de cor, ha escollit Catalunya com la terra on compartir la seva energia vital, i ha reunit l'obra diversa i abundant de la seva vida, al número 17 del carrer Ample de la Bisbal, on ha creat la seva última gran obra: Présence, composta de: El cosmos i La gruta, dues instal·lacions que es poden visitar, prèvia cita, al número 6 del carrer Pella i Forgas.

Spierer tendeix a fer visible la relació entre la vida interior i el món exterior.