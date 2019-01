Cervera arrenca l'any com a Capital de la Cultura Catalana

Cervera comença l'any com a Capital de la Cultura Catalana amb la inauguració de l'espectacle MEM: Unitat mínima d'informació cultural dissabte passat. El president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Cultura, Laura Borràs, van assistir a la funció, que va comptar amb més de 1.700 persones de públic. Dirigit pel lleidatà Pep Oriol, MEM és un muntatge de producció pròpia que reflexiona sobre la cultura a partir de les diferents variants d'arts escèniques: és una barreja d'interpretació, música i ball fent un viatge en el temps des de la postguerra i fins a l'actualitat, en una societat envaïda per la cultura anglosaxona, de la qual emergeix la peculiaritat cerverina. Abans de l'espectacle, Torra va remarcar que la cultura s'ha de celebrar, però que també cal «reivindicar-la».

Aquesta funció va ser la primera d'una programació ideada per a tots els públics i que està conformada per prop de 200 accions i més de 260 artistes. El director de l'organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, va dir que Cervera serà «una gran capital de la Cultura Catalana» i que serà «bo per a la ciutat i la nació».