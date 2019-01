«El reino» i «Campeones» reben els premis Feroz de la crítica a les millors pel·lícules

El reino, de Rodrigo Sorogoyen, van ser la gran triomfadora en la gala dels premis Feroz, que concedeixen els crítics espanyols, en una gala en la qual Campeones, de Javier Fesser, va guanyar el premi a la millor comèdia. La sisena edició dels guardons, celebrada al Bilbao Arena i presentada per l'actriu Ingrid García-Jonsson, va concedir cinc premis a El reino, la gran favorita amb deu nominacions.

A més del premi a la millor pel·lícula dramàtica, la cinta va aconseguir el de millor actor protagonista, per a Antonio de la Torre; millor direcció, per a Rodrigo Sorogoyen; millor guió, per a Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña; i millor actor de repartiment, per a Luis Zahera.

Una altra de les favorites, Quién te cantará, de Carlos Vermut, que comptava amb vuit nominacions, finalment es va emportar quatre premis, el de millor actriu protagonista, per a Eva Llorach; millor música original, per a Alberto Iglesias; i els de millor tràiler i millor cartell.

També va ser una gran nit per a l'actriu catalana Anna Castillo, que va guanyar els dos premis als quals optava, tots dos a millor actriu de repartiment, un per la sèrie Arde Madrid i un altre per la pel·lícula Viaje al cuarto de una madre.

Entre dos aguas, del cineasta gironí Isaki Lacuesta, va rebre el premi especial als films que haurien merescut més èxit a taquilla.

En l'apartat de produccions de televisió, Arde Madrid es va alçar com la millor sèrie de comèdia a més de rebre el premi a millor actriu protagonista per a Inma Cuesta. La millor sèrie dramàtica va ser Fariña, amb Javier Rey com a millor actor protagonista.