Acomiadat el científic xinès que va modificar nadons genèticament

Jiankui He, durant una conferència recent a Pequín.

Jiankui He, durant una conferència recent a Pequín. reuters

El científic xinès que va anunciar haver creat els primers nadons «modificats genèticament» del món ha estat acomiadat de la Universitat de Ciència i Tecnologia del Sud (SUSTech) a la ciutat de Shenzhen, per la qual treballava, segons ha anunciat el centre en un comunicat al web. «Amb vigència immediata, SUSTech rescindirà el contracte de treball amb el Dr. Jiankui He i acabarà qualsevol de les seves activitats d'ensenyament i investigació al nostre centre», indica el comunicat. El científic va evitar la supervisió i va trencar pautes a la recerca de fama i fortuna, segons van informar ahir els mitjans de comunicació estatals.

Jiankui He va explicar el passat mes de novembre que havia usat una tecnologia d'edició de gens coneguda com CRISPR-CAS9 per alterar els gens embrionaris d'unes bessones nascudes aquell mes, cosa que va generar protesta internacional sobre l'ètica i la seguretat d'aquesta investigació.

Centenars de científics xinesos i d'arreu del món van condemnar He i van dir que qualsevol aplicació de modificació de gens en embrions humans amb finalitats reproductives no era ètica. Les autoritats xineses també van denunciar el científic i van suspendre temporalment les activitats relacionades amb l'edició de gens.

Segons les troballes inicials d'un equip d'investigació establert per la Comissió de Salut de la Xina a la província meridional de Guangdong, He «va evadir la supervisió deliberadament» amb la intenció de crear un nadó editat genèticament «per a fins de reproducció», va informar Xinhua.

Ell mateix va recaptar fons i va organitzar en privat un equip de persones per dur a terme el procediment per tal de «buscar fama personal i diners», va afegir Xinhua, que va informar que havia falsificat informes de revisió ètica per reclutar voluntaris.

Segons el diari South China Morning Post, els investigadors van descobrir que He hauria comptat amb científics estrangers en el seu equip, i els van acusar d'haver «utilitzat tecnologia de seguretat i efectivitat incertes». La informació oferta pel rotatiu independent assegura que, entre març de 2017 i novembre de 2018, He va falsificar diversos documents i va atreure vuit parelles per participar en l'experiment, aconseguint dos embarassos.

Segons aquesta informació, una de les dones hauria donat a llum dues bessones, que el Govern de Canton mantindrà sota supervisió mèdica, mentre que l'altra encara estaria embarassada d'un nadó editat genèticament. Les investigacions van començar el 29 de novembre de 2018, tres dies després que He divulgués el seu experiment.