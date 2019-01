Reclamen que les pseudoteràpies es considerin «pràctiques contra la salut»

L'Ordem dos Medicos de Portugal i el Consell General de Col·legis de Metges d'Espanya (CGCOM) han reclamat que les pseudoteràpies i pseudociències siguin «expressament prohibides i excloses de qualsevol circuit sanitari», així com que es reconeguin «a tots els efectes com a pràctiques que atempten contra la salut pública i la seguretat dels pacients». Els màxims representants de les dues associacions van analitzar en una reunió divendres passat a Madrid, a la seu de la corporació mèdica espanyola, aquest «transcendental» tema. Durant la trobada, les màximes organitzacions mèdiques d'Espanya i Portugal han subscrit un document, anomenat Declaració Madrid, en què adverteixen de la «creixent proliferació» de pacients en «situacions crítiques» per l'ús de les pseudoteràpies.



Entre 1.210 i 1.460 morts

Les pseudoteràpies estan causant cada any entre 1.210 i 1.460 morts a Espanya, segons ha evidenciat el primer informe sobre morts a causa de les pseudoteràpies, elaborat per l'Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP). L'objectiu del treball ha estat realitzar una possible estimació sobre quantes persones moren cada any a Espanya com a conseqüència de l'ús d'aquestes teràpies sense evidència científica, si bé els autors han reconegut que les dades obtingudes no són «les reals» a causa de la falta d'estudis que valoren què està succeint amb aquest «problema» de salut pública. «La xifra actual de morts a Espanya, molt possiblement, és superior a la del miler de morts. A més, el nombre d'afectats seria bastant superior, sense comptar el perjudici econòmic que suporten les persones enganyades», han comentat els experts.