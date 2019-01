«Roma» i «La favorita» lideren les nominacions als Oscars

La pel·lícula Roma, d'Alfonso Cuarón parteix com una de les grans favorites de cara a la 91a edició dels Oscars, amb un total de 10 nominacions. Entre elles, el film del cineasta mexicà opta al guardó a la millor pel·lícula, convertint-se així en la primera pel·lícula en espanyol que és candidata a la categoria principal dels premis de l'Acadèmia de Hollywood.

També amb 10 nominacions sortirà La favorita, el drama d'època dirigit pel grec Yorgos Lanthimos. Els segueixen, amb vuit nominacions cadascuna, El vicio del poder, el biopic de Dick Cheyney protagonitzat per Christian Bale, i el remake de Ha nacido una estrella, dirigit per Bradley Cooper i protagonitzat per Lady Gaga. Amb set nominacions ha quedat la cinta de superherois Black Panther de Marvel.

L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood va anunciar ahir les nominacions de cara a la 91a edició dels Oscars, la gala dels quals tindrà lloc el pròxim 24 de febrer a Los Angeles i que, de moment, no compta amb presentador.

Des del Samuel Goldwyn Theater a Beverly Hills, el president de l'Acadèmia, John Bailey, acompanyat de l'actriu Tracee Ellis Ross ( Black-ish) i de l'actor i guionista Kumail Nanjiani ( La gran enfermedad del amor) van anunciar els nominats a les 24 categories dels Oscars 2019.

D'aquesta manera, en la categoria de millor pel·lícula, competiran pel premi Infiltrado en el KKKlan, Black Panther, La favorita, Green Book, Roma, Ha nacido una estrella, Bohemian Rhapsody i El vicio del poder.

Quant a la millor direcció, els nomitats són Alfonso Cuarón ( Roma), Yorgos Lanthimos ( La favorita), Spike Lee ( Infiltrado en el KKKlan), Adam McKay ( El vicio del poder) i el polonès Pawel Pawlikowski per Cold War.

Yalitza Aparicio per Roma, Glenn Close per La buena esposa, Olivia Colman per La favorita, Lady Gaga per Ha nacido una estrella i Melissa McCarthy per ¿Podrás perdonarme algún día? competiran pel guardó a la millor actriu. En l'apartat masculí, els nominats al millor actor són Christian Bale per El vicio del poder, Bradley Cooper per Ha nacido una estrella, Rami Malek per Bohemian Rhapsody, Viggo Mortensen per Green Book i Willem Dafoe per At eternity's gate. En la categoria al millor guió original, competiran per emportar-se el premi La favorita, El reverendo, Green Book, Roma i El vicio del poder. Així mateix, per al premi al millor guió adaptat han estat nominades Infiltrado en el KKKlan, ¿Podrás perdonarme algún día?, Ha nacido una estrella, La balada de Buster Scruggs i El blues de Beale Street.

A la millor pel·lícula de parla no anglesa, que enguany no comptarà tampoc amb representant espanyola després que Campeones quedés fora de la cursa, han estat seleccionades Cafarnaúm (Líban), Cold War (Polònia), Obra sin autor (Alemanya), Roma (Mèxic) i Un asunto de familia (Japó).

En Ralph trenca Internet, Els increïbles 2, Isla de perros, Spider-Man: Un nuevo universo i Mirai són les cintes que competiran enguany per fer-se amb l'estàtua a la millor pel·lícula d'animació. Al millor documental competiran Free Solo, De padres e hijos, Minding the Gap, RBGHale County This Morning i This Evening.

L'Oscar a la millor fotografia se'l disputaran enguany les pel·lícules Obra sin autor, Cold War, La favorita, Roma i Ha nacido una estrella. Així mateix, All the Stars ( Black Panther), The Place Where Lost Things Go ( El regreso de Mary Poppins), Shallow ( Ha nacido una estrella), When a cowboy trades his spurs for wings ( El blues de Beale Street) i I'll fight ( RBG) compteriran per la millor cançó.



Un curt espanyol nominat

Madre, de l'espanyol Rodrigo Sorogoyen, ha estat nominat per competir en la categoria a millor curtmetratge. La producció espanyola s'enfrontarà en aquesta categoria a Detainment, Fauve, Marguerite i Skin. Sorogoyen va assegurar ahir que està tan il·lusionat que està pensant en «arribar ballant» a la gala de Los Angeles.

El director va indicar també que Madre era una història escrita l'any 2010 i que la va intentar rodar en dues ocasions, però no va ser fins el 2016 quan va tocar «les tecles adequades» i va trobar finançament per al curtmetratge. El director madrileny espera que amb aquesta nominació la seva carrera faci un salt endavant, atès que a Espanya ja gaudeix d'un cert reconeixement, després d'haver firmat títols com El reino.