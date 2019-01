Nedar a l´aire lliure cada dia de gener per una iniciativa solidària

Una iniciativa solidària ha portat un grup d'amics -encapçalat per Sonya Moorhead- a banyar-se cada dia del mes de gener a l'aire lliure a Gran Bretanya. D'aquesta manera, es proposen recaptar amb l'objectiu de destinar-los a UNICEF, per tal de donar suport a les famílies refugiades de Síria, així com les comunitats d'acollida en les que s'han instal·lat. «No canviarem el món, però podrem ajudar d'alguna manera totes aquestes persones que necessiten seguir endavant» assegura Moorhead.