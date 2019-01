El Parc Neolític de la Draga tindrà un magatzem submarí

El Parc Neolític de la Draga de Banyoles, un dels més destacats del sud d'Europa perquè està a la vora d'un llac, amb el que això suposa per a la conservació de troballes, comptarà amb un magatzem submarí per assegurar la conservació de peces. El projecte es va revelar ahir durant la presentació d'una acció per actualitzar aquest espai i fer-lo més atractiu als visitants, a la vegada que s'impulsarà la investigació.

Segons va informar l'Ajuntament de Banyoles, la redacció del projecte executiu per a l'adequació d'aquest parc neolític s'ha encarregat a la Diputació Provincial. La reforma afectarà també els museus Darder i Arqueològic, segons va detallar el regidor de Cultura i Patrimoni, Jordi Bosch, que va explicar que aquestes obres i millores es començaran a executar aquest any i suposaran «un salt qualitatiu molt important d'aquests tres espais».

La intenció del Darder és licitar un nou projecte museístic que es durà a terme durant dos anys amb un pressupost aproximat de 300.000 euros en el marc d'un projecte Feder de la Unió Europea promogut per la Diputació de Girona. El discurs que ofereix aquesta instal·lació canviarà radicalment i es recuperarà la visió de la figura del seu impulsor, el veterinari Francesc Darder, amb un especial èmfasi en la taxidèrmia, activitat que va practicar el que va ser també primer director del Zoològic de Barcelona. Pel que fa a la reforma del Museu Arqueològic, en l'acte d'ahir es va anunciar que està previst que també es completi el 2020.

Entre les exposicions programades per aquest 2019, destaca L'escola d'abans, que acollirà el Museu Arqueològic de l'1 de maig al 15 de setembre. Segons va explicar el director dels Museus de Banyoles, Lluís Figueras, aquesta exposició vol ser «un exercici de memòria col·lectiva per explicar els models d'educació del passat, a través d'entrevistes a diversos testimonis portades a terme per alumnes de secundària de la comarca als seus avis o altres persones del seu entorn familiar».

Pel que fa al Museu Darder, aquest divendres s'inaugurarà l'exposició El somni del taxidermista, amb el protagonisme d'un dibuix de grans dimensions realitzat al llarg de set mesos de treball en què apareixen diferents animals dissecats, obra de l'artista Javier Garcés. A més, es continuaran fent els Dijous culturals, les Tardes de Ciència i els cicles de conferències d'actualitat arqueològica.

D'altra banda, quant al balanç de 2018, l'Ajuntament del municipi va informar que prop de 51.000 persones van visitar o participar en alguna de les propostes dels equipaments. En concret, un total de 50.913 persones van visitar les exposicions permanents dels equipaments o bé les exposicions temporals i van participar en les activitats que s'hi van portar a terme. Aquesta xifra suposa un augment del 12% respecte al 2017.

Les xifres corresponen al total d'usuaris, visitants que han comprat entrada o bé participants en les activitats gratuïtes, del Museu Darder, el Museu Arqueològic, el Parc Neolític de la Draga, la vila romana de Vilauba i el monestir de Sant Esteve.