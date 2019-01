Xiaomi anuncia que ha creat el primer mòbil amb pantalla doblement plegable

L'empresa tecnològica xinesa Xiaomi ha anunciat que ha creat el primer telèfon mòbil del món la pantalla del qual es pot plegar per dos punts diferents. El cofundador i president de la companyia, Lin Bin, va publicar ahir un vídeo al seu compte oficial de Weibo -equivalent xinès de Twitter- en què mostra la innovació, assegurant que el dispositiu es pot utilitzar com a mòbil i com a tauleta depenent de les necessitats de l'usuari. «Serà el primer telèfon mòbil doblement plegable del món. És una combinació perfecta d'experiència d'ús de tauletes i telèfons mòbils, és pràctic i bonic. Si agrada al públic, el produirem a gran escala», va explicar el directiu. Lin va demanar opinió als seguidors de la marca i va plantejar dos possibles noms per al producte: Dual Flex i MIX Flex.

Les companyies xineses es troben immerses en una batalla per innovar en el camp de les pantalles plegables: Royole, una firma no massa coneguda fora del país, va presentar el primer telèfon intel·ligent amb pantalla plegable del món el passat 9 de gener en el marc de la prestigiosa fira tecnològica CES de Las Vegas (EUA).

Aquest dispositiu, anomenat FlexPai, busca «acabar amb l'era de les pantalles trencades» i es pot doblegar de 0 a 180 graus.