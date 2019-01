Mor el dissenyador de moda espanyol Elio Berhanyer als 89 anys

El dissenyador cordovès Elio Berhanyer va morir ahir als 89 anys d'edat, segons van confirmar des de l'Associació Creadors de Moda d'Espanya. Berhanyer va ser un dels modistes espanyols amb més prestigi internacional i va vestir l'alta societat espanyola i diverses celebritats, entre elles, la reina Sofia, Ava Gadner o la duquessa d'Alba. El 2011 va rebre un homenatge pels 60 anys dedicat a la moda. Un any abans es va veure obligat a tancar el seu taller de Madrid i la botiga de la marca situada al carrer de Lagasca, com a conseqüència de la crisi econòmica.

L'Associació Creadors de Moda d'Espanya va lamentar la mort del dissenyador. Per a l'entitat, el modista cordovès va ser «un exemple per a tots, treballador i lluitador incansable. Amant d'una professió que, fins al final dels seus dies, l'ha seguit il·lusionant». «El seu treball és un enorme llegat per a tots els que l'admirem, però també per al patrimoni cultural espanyol», han reconegut els creadors per als que «la moda espanyola actual no seria el que és sense la seva figura». El ministre de Cultura i Esport, José Guirao també va lamentar la mort del dissenyador, al qual va recordar com «sinònim de l'alta costura espanyola» i el va qualificar com a «absolutament contemporani».

Creador autodidacta, el seu origen humil no va suposar un fre per a alçar-se com un dels màxims exponents de l'Alta Costura espanyola. Elio Berhanyer va començar la seva trajectòria com a grum en una agència de publicitat, on aviat va poder demostrar la seva destresa en el dibuix de figurins de moda. La seva sensibilitat i talent el van portar a iniciar-se com a creador de vestuari de teatre, una tasca que mai va deixar de costat. Va ser precisament des de les taules on va donar el salt a la moda, obrint el seu propi estudi. Berhanyer va ser un dels creadors que, amb Balenciaga al capdavant, es van situar entre els grans de l'Alta Costura i van posicionar la moda d'Espanya a nivell internacional.

El seu talent ha estat reconegut amb nombrosos guardons com el Premi Cadillac com a millor dissenyador de l'any a Nova York (1970), el Premi Campioni a Itàlia (1991), la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts (2002) i el Premi Nacional de Disseny de Moda (2013).