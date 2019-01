Un toc empordanès per als còctels dels premis Gaudí

El cocteler alt-empordanès Gerard Ruiz serà l'encarregat de posar el toc dolç als premis Gaudí, que s'entregaran aquest diumenge amb una barra de còctels en el qual en destacarà un de molt especial: el còctel Gaudí, que ha creat especialment per a l'ocasió. «La inspiració parteix de la natura, de la mateixa manera que Antoni Gaudí s'inspirava en les formes de les muntanyes i roques per a les seves obres arquitectòniques», assenyala Ruiz en una entrevista amb l'Acadèmia del Cinema. Per això, totes les seves propostes estaran fetes amb licors, destil·lats i sucs elaborats a Catalunya. En el cas concret del còctel Gaudí, la combinació inclourà Ratafia Russet, Gin Volcànic, mermelada de Figueres, suc de poma de Girona, Kensohoo Sake de Tarragona, escuma de poma verda i, com a guarnició, xocolata blanca de la Garrotxa amb poma, elaborada expressament per a l'ocasió per la pastisseria Can Cacau d'Olot.

«La cocteleria catalana, a diferència d'altres regions, no tindria la necessitat d'utilitzar mercaderia de fora, ja que a casa tenim productes d'altíssima qualitat i molt variats», assenyala Ruiz. Per això, a part del còctel Gaudí, oferiran també altres tipus de combinats inspirats en el territori, com per exemple el Jardí Botànic, el Cel Rogent, Gintònic Flamejat de Volcànic, Kenshoo Tonic amb cítric o combinats de Ratafia Russet amb Ginger Ale.

Nascut a Port de la Selva, Ruiz va començar la seva trajectòria en el món de l'hostaleria com a cambrer als 14 anys. Va estudiar a Barcelona fins que va marxar a Londres, on va descobrir el món de la cocteleria i va treballar com a bartender en diferents establiments. El 2014 va crear la seva pròpia empresa, Cocktail Time By Gerard Ruiz, que es dedica a l'organització de barres temàtiques de cocteleria i beguda en general per a esdeveniments. «Crear el còctel dels Premis Gaudí és un gran repte i comporta molta responsabilitat», assenyala. «M'han donat l'oportunitat de poder unir diferents marques d'aquí, estrènyer llaços i promoure un cop més que el públic conegui productes de la terra», afegeix.