Utilitzen un virus modificat per tractar el càncer infantil de retina

Investigadors de l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona han desenvolupat un tractament experimental per al tumor de retina infantil que consisteix a injectar un virus modificat genèticament que ataca les cèl·lules cancerígenes i que s'aplica en els casos més agressius per evitar l'extirpació ocular. El tractament injecta, dins de l'ull afectat pel tumor, el virus modificat per seleccionar, atacar i destruir només les cèl·lules cancerígenes.

L'estudi publicat aquesta setmana a la revista Science Translational Medicine s'ha dut a terme conjuntament entre investigadors de Sant Joan de Déu i de la companyia biotecnològica VCN Biosciences, els quals han modificat genèticament un virus comú que causa refredat perquè detecti i ataqui les cèl·lules cancerígenes.

El càncer de la retina, o retinoblastoma, suposa l'11% dels tumors malignes en nens menors d'un any i, quan està indicada la preservació ocular, es tracta a través de quimioteràpia, ja sigui a través de les artèries o injectada directament dins de l'ull. No obstant això, en un 30% dels casos el tumor no respon als tractaments i cal procedir a l'extirpació de l'ull afectat per evitar que el càncer s'estengui; aquest nou tractament pretén evitar l'extirpació ocular i disminuir els casos de ceguesa.

«Trobar un camí diferent a la quimioteràpia, una nova forma d'acció, més dirigida i que només afecti les cèl·lules tumorals i no les cèl·lules normals, és el somni de tots els oncòlegs», ha assenyalat un dels doctors que dirigeix l'assaig clínic, Guillermo Chantada. «Ens hem de fixar en què té d'especial un tumor i quin no té una cèl·lula sana per intentar atacar per aquí amb els nous tractaments», ha assenyalat de la seva banda Ángel Montero, autor també de l'estudi.