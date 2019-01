Asseguren que Alexandre el Gran va morir per un trastorn neurològic

La causa de la sobtada mort d'Alexandre el Gran fa 2.300 anys, en el seu zenit com a governant d'un dels majors imperis de la història, ha rebut una nova explicació clínica. Katherine Hall, professora de la Universitat d'Otago, a Nova Zelanda, ha reunit proves que el cabdill macedoni no va morir enverinat ni per alcoholisme, com han afirmat altres experts. En canvi, argumenta que va perdre la vida com a resultat del trastorn de la Síndrome de Guillain-Barré (SGB).

En un article publicat a The Ancient History Bulletin, la investigadora diu que les teories anteriors sobre la seva mort l'any 323 aC no van ser satisfactòries, ja que no van explicar tot l'esdeveniment. «En particular, ningú ha proporcionat una resposta global que ofereixi una explicació plausible i factible per a un fet registrat per una font: el cos d'Alexandre no va mostrar signes de descomposició durant els sis dies posteriors a la seva mort. Els antics grecs van pensar que això provava que el seu rei era un déu; aquest article és el primer a proporcionar una resposta del món real», diu Hall en un comunicat.

Juntament amb la demora reportada en la descomposició, es va dir que el jove de 32 anys havia desenvolupat febre; dolor abdominal; una paràlisi progressiva, simètrica, ascendent; i va romandre en el seu sa judici fins poc abans de la seva mort. Hall creu que un diagnòstic de GBS, contret per una infecció per Campylobacter pylori, resisteix la prova del rigor acadèmic, tant des de la perspectiva clàssica com des de la mèdica.