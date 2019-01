L'Església Evangèlica Baptista acull la pregària per la unitat dels cristians

nguany a l'Església Evangèlica Baptista de Girona celebrem el 60è aniversari de la constitució de la nostra comunitat a la ciutat de Girona: 1959-2019.

L'any 2019 coincideix amb la celebració del 450 aniversari de la publicació de la Bíblia Reina Valera. Nascuda en el Segle d'Or de les lletres castellanes, la traducció literària de la Bíblia de l'Ós va ser la primera completa a l'espanyol feta des dels idiomes originals: hebreu i grec. Així mateix, el passat dilluns 14 de gener va tenir lloc la presentació oficial del segell en record del «V Centenari de la Reforma protestant i els 450 anys de la Bíblia de l'Ós».

És per tot això durant tot aquest any tindrem diversos actes commemoratius, d'entre els quals cal destacar una àmplia exposició sobre la Reforma el mes de maig vinent coincidint amb les jornades de portes obertes del Temps de Flors.

Hem volgut iniciar el programa d'activitats acollint l'acte interreligiós amb motiu de les jornades de pregària per la unitat dels cristians 2019. Sota el lema Cerca la justícia i només la justícia, les diferents comunitats cristianes de la ciutat -catòlics, ortodoxes i protestants-, hem pogut escenificar la unitat dins de la diversitat de les diferents confessions. La tolerància envers els que no pensen exactament igual que nosaltres, en alguns aspectes totalment diferent, és la clau per posar l'èmfasi en allò que ens uneix: l'amor per Déu i la seva Paraula.

Durant la reflexió que vaig compartir amb les diferents comunitats el dimecres passat, vaig remarcar el fet que la legalitat no sempre va de la mà de la justícia. I vaig afegir que es podrien posar molts exemples al llarg dels segles d'injustícies emparades sota l'ombra de la legalitat institucional. Finalment, vaig acabar amb una invitació a treballar plegats per apropar la legalitat a la justícia, la justícia encarnada per Jesús, amb l'objectiu de fer un món més just.