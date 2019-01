Així és com has d'organitzar la cuina segons Casa Kondo

Amb el seu llibre 'La màgia de l'ordre', la guru japonesa Marie Kondo explica les tàctiques per fer desaparèixer el caos de cases, habitacions, armaris i calaixos. En l'actualitat, el mètode Konmari segueix sumant adeptes gràcies al reality de Netflix '¡A ordenar con Marie Kondo!' que ha popularitzat els trucs perquè l'organització domèstica sigui tot un èxit.

En general, la cuina és la part de la casa que més costa ordenar ja que els objectes que s'acumulen en aquesta habitació se solen utilitzar amb assiduïtat. Perquè això no et passi, aquí et recollim alguns dels consells de Marie Kondo per posar ordre a la cuina.



Llençar tot el què sigui superflu ens ajudarà a viure millor

"L'organització comença per l'eliminació", és una de les frases que millor resumeix l'objectiu d'aquesta guru. El pilar fonamental sobre el qual es basa aquest mètode japonès és el de conservar únicament allò que ens fa feliços. Si algun objecte no ens produeix alegria, ha de marxar de la nostra llar.

Tot i que sembli una tasca titànica, per ordenar la cuina a l'estil Marie Kondo, cal treure tots els objectes, productes, cassoles, olles, tuppers... dels armaris i seleccionar-los un a un. Només així s'aconseguirà l'autèntica organització. A més, és bo aprofitar aquest moment, per netejar a fons cada un dels armaris, calaixos i superfícies de la cuina.

A continuació, cal determina quin sentiment genera cada un dels objectes que tenim, si és un estri que de veritat necessites o si només ho guardes per un vincle emocional.



El taulell sempre ha d'estar buit

Alliberar completament la superfície de treball és un altre dels consells de Marie Kondo. I és que la part del taulell de cuina que està a prop dels fogons sol acabar esquitxada d'oli o restes d'aliments, per la qual cosa és millor que els pots o altres estris que tinguis aquí ocupin un altre espai.



Dividir els objectes per categories

Segons el mètode Konmari els elements de la casa es divideixen en: roba, papers i llibres, komomo (objectes diversos) i coses de valor sentimental (fotografies, diaris, etcètera). Els objectes de la cuina entrarien dins la categoria de komomo i per començar a ordenar-los hauràs dividir-los en categories: draps d'una banda, coberts per un altre, pots, etcètera. Kondo ofereix en el seu Instagram com haurien de guardar-se els draps de cuina perquè ocupin menys espai i estiguin sempre a la vista.

Un cop dividits, elimina l'innecessari i guarda al seu lloc allò que hagis d'utilitzar i on ho hagis de fer servir. És a dir, els llibres de receptes han d'anar a la cuina, però els medicaments, per exemple, haurien de guardar-se tots al bany.



Pots i flascons per conservar els aliments

Organitza també els aliments i espècies en pots hermètics i que, si pot ser, estiguin ben a la vista per saber què necessites a l'hora de fer la compra.

Col·locar caixes al rebost per emmagatzemar els aliments que tenim com a reserva multiplicarà l'espai de què disposem i ens facilitarà la tasca de trobar un producte concret. Utilitza etiquetes per referenciar cadascuna de les caixes.



La vaixella i la cristalleria d'ús diari

En el tema dels plats i la cristalleria, Marei Kondo assegura que "no té sentit" guardar una vaixella en una caixa o en un armari per utilitzar-la només un cop l'any. És millor que es trenqui per usar-la molt que per guardar-la durant anys.

I menys és més. No cal tenir grans quantitats d'objectes. Quan aquests es trenquen o deixen de servir és el moment de reemplaçar-los per d'altres.

En resum, l'objectiu d'una cuina ordenada és tenir-ho tot a mà, que sigui pràctica, que només tingui l'imprescindible i que permeti treballar a gust. Això contribueix a incrementar el nostre benestar mental i repercuteix en la nostra felicitat.