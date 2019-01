«Black Panther», Rami Malek i Glenn Close triomfen als SAG Awards

Black Panther ha estat escollida pel Sindicat d'Actors nord-americà (SAG, en les seves sigles en anglès) la pel·lícula amb el millor repartiment de l'any. En les categories interpretatives, Glenn Close ha guanyat el premi a millor actriu per La buena esposa i Rami Malek, el de millor actor per Bohemian Rhapsody.

Entre les sorpreses de la nit va destacar l'inesperat triomf del film de Marvel, protagonitzat per Chadwick Boseman i nominat a l'Oscar a la millor pel·lícula. Per la seva banda, Ha nacido una estrella, la cinta protagonitzada per Bradley Cooper i Lady Gaga, partia com a favorita amb quatre candidatures i finalment no va aconseguir cap dels premis.

Emily Blunt va guanyar el premi a millor actriu de repartiment pel film de terror Un lugar tranquilo, mentre que Mahershala Ali va ser escollit el millor actor de repartiment per Green Book, llargmetratge nominat cinc vegades pels premis de l'Acadèmia.

En l'àmbit de comèdia, The Marvelous Mrs. Maisel va ser la gran triomfadora dels SAG Awards en les categories televisives. La sèrie d'Amazon va guanyar el premi al millor repartiment, mentre que els seus protagonistes, Rachel Brosnahan i Tony Shalhoub, van ser guardonats a millor actriu i millor actor per la seva interpretació.

En la categoria de drama, This Is Us ha estat escollida la sèrie amb el millor repartiment. Sandra Oh va guanyar el premi a millor actriu de comèdia per la sèrie Killing Eve, i Jason Batemanel de millor actor per Ozark.