Borràs demana més diners a Guirao i ell li respon: «Tu en tens més que jo»

La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Laura Borràs, va coincidir ahir a Lleida amb el ministre del ram, José Guirao, i li va demanar més pressupost, però el titular de la cartera de Cultura li va contestar: «Tu en tens més que jo».

--

Guirao va visitar la Seu Vella juntament amb la consellera i també hi van assistir l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín; la presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, i el representant de la Comissió Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas.

Borràs va dir que per poder construir aquest discurs li falta poder tenir peces als museus catalans i que ara que el mercat de l'art passa per bons moments «les arques de la Generalitat estan en moments crítics». El ministre va indicar que han establert un diàleg institucional «respectuós per part del Govern d'Espanya» i del qual espera que doni els seus fruits per millorar el desenvolupament cultural.

Larrosa va destacar que «el museu serà el gran contenidor d'art però ja és un exemple de col·laboració institucional» en al·lusió al fet que les obres -amb un pressupost de 4.470.950 euros- es financen amb aportacions municipals, el fons de la Generalitat, de la Diputació de Lleida, les ajudes europees del Fons Feder i del Ministeri de Foment.

Així mateix, Guirao va assegurar que la presentació de la candidatura del monument a Patrimoni Mundial de la Humanitat a la Unesco de la Seu Vella és un procés pel qual calcula que «la primera possibilitat seria per al 2023, sempre que el Consell de Patrimoni ho decideixi».



El conflicte amb Sixena

Sobre els litigis oberts per l'art de Sixena, José Guirao va reconèixer que no li agrada arribar als tribunals i que prefereix arribar a una conciliació d'una altra manera. Un cop als tribunals, però, «cal esperar a veure què diuen els jutges». Tot i que va dir que preferia no opinar al respecte perquè no sembli que des del Govern es vulgui «pressionar» ningú, sobre les pintures murals només va dir que «és un tema delicat». «Si la sentència diu que es moguin, caldrà estudiar-ho i, si es poden traslladar, complirem la sentència», va dir.