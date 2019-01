El Fòrum Gastronòmic preveu duplicar l'espai expositiu a Barcelona

El Fòrum Gastronòmic Barcelona, que se celebrarà del 18 al 20 de novembre, ha començat a preparar la seva propera edició amb la previsió de duplicar l'espai expositiu respecte a la seva darrera edició a la ciutat, el 2016. En un comunicat, Fira de Barcelona va informar ahir que organitzarà per primera vegada aquest circuit gastronòmic al recinte de Montjuïc, a través de la seva societat Alimentaria Exhibitions, i juntament amb el Fòrum Gastronòmic.

La tercera edició d'aquest fòrum ha iniciat ja el seu llançament «per assolir els seus millors resultats, amb l'oferta més atractiva del mercat i la participació de les marques líders en alimentació, restauració i gastronomia», i espera comptar amb la presència dels cuiners més representatius del moment. L'organització conjunta de l'esdeveniment, que se celebrarà al pavelló 8 del recinte Montjuïc, espera duplicar la seva superfície expositiva i impulsar també la internacionalització.

El director general d'Alimentaria Exhibitions, Antonio Valls, creu que «aquesta edició obre una nova etapa», que potenciarà Barcelona com a capital de referència en la indústria de l'alimentació, l'hostaleria, la restauració i la gastronomia. Per Valls, el circuit gastronòmic facilitarà oportunitats de negoci per al sector i buscarà posicionar-se com a aparador de les últimes tendències.

El codirector de Fòrum Gastronòmic, Jaume von Arend, destaca la importància de l'aliança del Fòrum Gastronòmic amb Alimentaria Exhibitions l'any en el qual celebren el seu 20è aniversari.