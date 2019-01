Per què les portes dels lavabos públics no arriben fins baix?

En el nostre dia a dia convivim amb una infinitat d'objectes que reconeixem i fem servir d'una manera d'allò més natural. Gairebé sense aturar-nos a observar el nostre voltant, ens centrem en les nostres repetitives tasques diàries, obviant que en la quotidianitat s'amaguen interessants curiositats.

Un exemple d'això són els lavabos públics, un lloc que tots hem freqüentat, però que pocs s'han parat a desxifrar els seus secrets. I és que, a diferència del que passa en els serveis privats, les portes dels públics no solen arribar fins a terra. Així, a la zona baixa queda una franja lliure i moltes vegades també estan descoberts per la part superior.

Però, aquest fet té algun per què? Aquí resumim diverses raons per les quals les portes dels serveis no solen arribar fins a baix.

Economia i neteja

Les portes que no arriben fins a terra són més senzilles de construir i resulten més econòmiques. A més, faciliten la neteja del bany, ja que és més senzill fregar el terra. També proporciona una millor ventilació de la pudor.

Seguretat

Un dels avantatges d'aquest tipus de portes és la seguretat. En cas d'emergència, és més senzill accedir al servei si es troba el pestell posat. I no només és més fàcil entrar, també resulta més senzill detectar si ha passat alguna cosa anòmala, ja que és possible veure una persona caiguda a l'interior.

Si el pestell falla, la persona que es troba a l'interior és més viable que mantingui la calma i no entri en pànic. Pot sortir per la part superior o demanar auxili per l'escletxa de sota. En alguns casos, la part inferior és prou gran com per sortir arrossegant-se.

Mals usos

Una porta que no arriba fins a terra desanima mals usos del servei, com el consum de drogues, els actes sexuals i altres conductes inapropiades que precisin de privacitat i que no es farien en públic.

Comoditat

Si els avantatges anteriors no t'han semblat suficients també cal tenir en compte que és més fàcil d'identificar si el lavabo es troba ocupat. Així no hi ha necessitat d'intentar obrir, simplement amb mirar per sota podrem saber si el servei està o no sent utilitzat per una altra persona.