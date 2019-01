Bellvitge busca recaptar fons per «accelerar» la investigació en la cura del càncer

L'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell) ha llançat la campanya «Salvem Vides» per recaptar fons que permetin «accelerar» la investigació i, d'aquesta manera, trobar una cura per al càncer, primera causa de mort en homes i segona en dones. El director de l'Idibell, Gabriel Capellá, va detallar ahir en roda de premsa que els diners que s'aconsegueixi al llarg de l'any es destinaran al programa Oncobell, que treballa en teràpies experimentals i mecanismes moleculars en càncer.

«Els últims anys hem avançat molt, però és necessari seguir investigant per reduir el temps de diagnòstic i aconseguir cronificar i curar la malaltia en el major nombre de persones possible», va destacar el mateix Capellá. I és que la detecció precoç del càncer és un dels factors que més condicionen el tractament que es pot donar al pacient, així com en la seva possible curació.

Per aquest motiu, la investigació que es desenvolupa des de l'Oncobell incideix en la millora del pronòstic dels pacients de càncer, i ho fa combinant la investigació bàsica més puntera amb el tractament dels pacients, ja que «la interacció d'aquests dos enfocaments accelera el procés de transferència del laboratori a la pràctica clínica».

Tot aquest treball que s'efectua a l'Oncobell és molt costós, i per aquest motiu l'Idibell ha decidit dedicar-li la seva campanya de recaptació de fons anual. El coordinador del programa, Ramón Salazar, va assegurar que com més inversió hi hagi, «més vides podrem salvar».