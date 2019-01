L'hospital Germans Trias i Pujol formarà emprenedors en el sector de la salut

L'hospital Germans Trias i Pujol col·laborarà amb d·HEALTH Barcelona per formar un equip d'estudiants emprenedors en salut, que identificaran les necessitats que no s'hagin resolt en diferents àrees de l'hospital i que puguin convertir-se en nínxols de negoci. Les àrees en les quals es durà a terme l'activitat seran Direcció Clínica de l'Àrea del Tòrax de l'hospital Germans Trias i Pujol, el Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'hospital Clínic i el Servei de Psiquiatria de l'hospital Vall d'Hebron.

El programa d·HEALTH Barcelona, impulsat per Biocat, ha arrencat la seva sisena edició al gener i té com a principal novetat un equip que podrà fer, per primera vegada, una immersió clínica. Els alumnes estaran vuit setmanes i hauran d'identificar possibles necessitats clíniques no satisfetes i, amb la col·laboració dels tutors dels serveis de Pneumologia i Cirurgia Toràcica, n'escolliran una per desenvolupar un producte de negoci.