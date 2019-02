Insten a reconsiderar la vacuna de l'hepatitis A perquè el virus no es faci resistent

Un treball científic recomana reconsiderar el protocol de vacunació de l'hepatitis A per evitar que el virus es faci resistent a la vacuna, després d'analitzar amb tècniques de seqüenciació massiva l'evolució d'aquest virus hepàtic en pacients vacunats i no vacunats. El treball, que publica la revista EBioMedicine, l'ha liderat el Grup d'Investigació de Virus Entèrics de la Universitat de Barcelona (UB), en col·laboració amb el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), i ha demostrat la presència de variants del virus que podrien escapar-se dels efectes de la vacuna.

Segons els investigadors, el resultat del treball pot tenir implicacions en les polítiques de vacunació contra l'hepatitis A, que és una inflamació del fetge causada per un virus. L'estudi ha analitzat mostres de pacients, tant vacunats com no vacunats, que es van encomanar durant un brot d'hepatitis A a Barcelona entre 2016 i 2018. L'objectiu era estudiar l'evolució del virus i comprovar si poden emergir variants que escapin dels efectes de la vacuna.

«Hem identificat variants antigèniques del virus tant en pacients vacunats com en no vacunats, però només en els primers aquestes variants augmenten en nombre, una circumstància que suggereix la seva selecció positiva», ha explicat la investigadora Rosa Maria Pintó.

Segons Pintó, l'aparició de variants antigèniques del virus d'hepatitis A podria convertir-se en una amenaça per a la salut pública i tenir conseqüències en la utilitat de les actuals vacunes. «Si se selecciona una variant que s'escapa de la vacuna, aquesta deixaria de ser efectiva. L'estudi demostra que en situacions com la causada per l'escassetat de vacunes, això pot passar», destacat Pintó.

En alguns països, el control de brots recents s'ha vist obstaculitzat per la baixa cobertura de la vacunació i per l'escassetat de vacunes, que han obligat a les administracions a implementar restriccions en el nombre de dosis administrades.

«Si es donen poques dosis, o les dues dosis habituals fa molt temps que es van administrar, o la vacuna s'administra en pacients que fa setmanes que es van encomanar, pot haver variants del virus que escapen a l'efecte de la vacuna, i això és especialment rellevant en el grup d'homes que practica sexe amb homes, atès que les dosis de virus que es transmet amb pràctiques sexuals de risc és molt alta», ha detallat Pintó.

En aquest sentit, els investigadors recomanen administrar dues dosis de la vacuna i, en algunes situacions definides en la publicació, donar una dosi de recordatori addicional.