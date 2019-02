La famosa marmota Phil prediu que la primavera pot arribar molt aviat

La marmota Phil, el popular animal meteoròleg, va sortir ahir el matí del seu cau, al municipi de a Punxsutawney, a l'estat de Pennsilvània, i no va veure la seva ombra, el que segons la tradició pronostica que la primavera arribarà aviat als Estats Units. Com cada 2 de febrer, milers de persones es van reunir al turó de Gobbler's Knob, per veure en directe el pronòstic de la famosa marmota, una tradició que data de 1887, i que va guanyar més popularitat gràcies a la pel·lícula El dia de la marmota, protagonitzada per Bill Murray i Andie MacDowell, estrenada l'any 1993.

La d'enguany ha estat la 19a vegada en la qual Phil no ha estat capaç de veure la seva ombra. Hi ha registres de 123 anys i, en aquest temps, la famosa marmota ha vist la seva ombra 103 vegades, fent més comú les prediccions d'hiverns llargs.

Segons el web Stormfax, les prediccions de Phil han estat correctes en un 39% de les ocasions, però, els membres del Punxsutawney Groundhog Club Inner Circle, que organitzen anualment aquesta festa popular als Estats Units, afirmen que la marmota sempre té raó i qualsevol malentès es deu a un error humà.