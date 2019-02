L'Ambaixada de la República Popular de la Xina a Espanya va celebrar divendres a la nit el tradicional sopar per donar la benvinguda al nou any. L'acte, celebrat a l'Hotel Eurostars de Madrid i amb un menú basat amb el millor de la gastronomia xinesa, va comptar amb la presència de Lyu Fan, ambaixador xinès a Espanya, i va reunir ciutadans del país asiàtic, així com molts convidats.