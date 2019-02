El bateria banyolí Ramon Prats va clausurar ahir la seva gira Solot a l'Espai Eat Art de la Fundació Lluís Coromina de Banyoles. Solot és un concert de bateria sola on Prats explora tot els registres del so aconseguint un discurs musical singular i amb coherència en quant a textures, timbres i ritmes. Considerat un dels millors bateries del mon, Prats ha dut l'espectacle de gira a llocs com Barcelona, Alacant, Màlaga, Lisboa, Madrid, Porto, Vigo, Gijón, Pamplona o Osca.