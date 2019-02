Quinze mil metges opositors, en suspens per un error en la plantilla de l´examen MIR

Un error en la confecció de la plantilla de les respostes té en suspens els 14.000 o 15.000 metges que a la tarda d'ahir dissabte van realitzar l'examen per obtenir una plaça MIR.



La prova, de tipus test, constava de 225 preguntes i 10 més de reserva. Cada pregunta oferia quatre opcions de resposta. La plantilla tenia 235 quadrets per posar la lletra de l'opció triada. Però en la numeració s'observen tres errors: el número 190 està repetit, i falta el 191; el 205 està repetit; i falta el 207.



Aquests errors en la plantilla han provocat una gran inquietud entre els opositors. No obstant això, el Ministeri de Sanitat l'ha catalogat com a "errades puntuals", i ha ofert la següent explicació: "Es van impartir les instruccions oportunes i de forma precisa als delegats en les diferents aules d'examen per solucionar el problema. Es va fer de forma àgil i ràpidament en els primers moments de l'examen perquè els aspirants no es veiessin afectats en el normal desenvolupament de la prova ".







Es una FALTA DE RESPETO hacia quienes han estado estudiando durante MESES/AÑOS que la plantilla del examen #MIR tenga estos ERRORES tan INFAMES @sanidadgob @luisacarcedo ?? pic.twitter.com/W58zAOE3Yv — Ignacio Rosell (@nachorosell) 2 de febrero de 2019

L'examen es va fer ahir de manera simultània a tot Espanya: a les quatre de la tarda. Quan es van advertir aquests errors, a les aules de tot el país van començar a sorgir protestes, i les explicacions que es van donar en cada lloc van ser diferents. I es va concedir als opositors 15 minuts més per fer l'examen. Això ha fet créixer l'angoixa.El Ministeri ha reconegut l'error, però simplement ho ha qualificat d'"errada puntual".